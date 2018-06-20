Москва, 20 июня, 2018, 10:59 — ИА Регнум. Совет Федерации принял постановление о прекращении полномочий аудитора Счетной палаты Александра Филипенко, передает корреспондент ИА REGNUM 20 июня. Он досрочно сложил полномочия, но будет советником главы СП Алексея Кудрина.

Дарья Антонова ИА REGNUM Совет Федерации РФ

Предполагается, что место Филипенко займет экс-глава Минстроя Михаил Мень.

Срок полномочий аудиторов Счетной палаты составляет шесть лет.