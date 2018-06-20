Владимир, 20 июня, 2018, 10:56 — ИА Регнум. Губернатор Владимирской области Светлана Орлова может возглавить партийный список «Единой России» на выборах регионального законодательного собрания, которые пройдут 9 сентября. Об этом 20 июня сообщила газета «Коммерсантъ».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

По словам заместителя секретаря генсовета партии Виктора Селиверстова, чьи слова приводит издание, присутствие губернатора в списке «уменьшит объем работы».

Всего на грядущих выборах в облдумы партийный список «Единой России» возглавят десять глав регионов.

ИА REGNUM напоминает, что Светлана Орлова не принимала участия в праймериз «Единой России», во время которого выбирались кандидаты в Заксобрание. Она заявилась для участия в предварительном голосовании, но позже фамилия губернатора исчезла из списка. При этом вместе с выборами депутатов в области пройдет и голосование за губернатора. Светлана Орлова баллотируется от «Единой России».

Отметим, что партийный список КПРФ на выборах в Заксобрание также возглавляет кандидат в губернаторы от партии — журналист Максим Шевченко. Лидером партийного списка ЛДПР стал Владимир Жириновский.