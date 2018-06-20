Москва, 20 июня, 2018, 10:53 — ИА Регнум. В Госдуме настаивают на выходе России из Договора с Украиной о дружбе, передает корреспондент ИА REGNUM 20 июня. С таким предложением выступили депутаты фракции ЛДПР.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

«Было бы целесообразно от парламента рассмотреть уведомление о расторжении договора», — сказал первый замглавы комитета Госдумы по обороне Александр Шерин. «Там унижают, убивают русских», — отметил он.

Парламентарий указал на то, что 1 октября договор будет продлен автоматически на 10 лет, а процедура уведомления стороны занимает определенное время.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, с предложением разорвать договор выступил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. По его мнению, ни одна статья договора не соответствует нынешнему положению дел.