Москва, 20 июня, 2018, 10:51 — ИА Регнум. Министерство строительства РФ намерено бороться с растущим количеством чрезвычайных происшествий с бытовым газом. С этой целью ведомство разрабатывает соответствующий план. Кроме того, поднять вопрос безопасности эксплуатации бытового газа планируется на совещании в правительстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Баллон с природным газом

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В качестве одной из мер предлагается внедрение одорирования бытового газа. Как уточнил замминистра строительства РФ Андрей Чибис, слова которого цитирует ТАСС, смягчение требований по одорированию газа позволило поставщикам экономить на добавляемых пахучих веществах, в результате топливо стало почти без запаха. Это не позволяет вовремя услышать его и отреагировать на ситуацию.

Как сообщало ИА REGNUM, только за июнь 2018 года произошло по меньшей мере пять серьёзных происшествий, связанных с бытовым газом. Так, 11 июня взрыв бытового газа прогремел в Москве в жилом доме на Дубровской улице. Пострадал один человек. Днём ранее в Пензе газ также взорвался в жилом доме. Один человек был доставлен в больницу, повреждены две квартиры. А в первых числах лета в жилом доме в Санкт-Петербурге взорвался разгерметизировавшийся газовый баллон. Один человек получил серьёзные ожоги.