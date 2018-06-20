Санкт-Петербург, 20 июня, 2018, 10:50 — ИА Регнум. Нападающий российской сборной Артем Дзюба установил два рекорда чемпионата мира по футболу во время матча с Египтом. Такие данные приводит InStat.

Вячеслав Евдокимов Артём Дзюба

Так, форвард 55 раз вступал в единоборства с соперниками. По этому показателю он обошел колумбийского нападающего Радамеля Фалькао (32 раза).

В 23 единоборствах из 55 Дзюба вышел победителем. Такой результат — лучший на чемпионате. На втором месте — защитник сборной Уругвая Диего Година (19 побед).

Как сообщало ИА REGNUM, 19 июня 29-летний Дзюба отправил в ворота египетской команды победный третий мяч. В двух матчах мундиаля он забил два гола. Счет матча Россия — Египет составил 3:1.

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