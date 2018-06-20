Ростов-на-Дону, 20 июня, 2018, 10:48 — ИА Регнум. Игроки сборной Уругвая провели первую тренировку на «Ростов Арене», которая в 18:00 примет матч ЧМ-2018. Отвечая на вопросы журналистов, голкипер уругвайской команды Фернандо Муслера отметил игру защитников его национальной сборной, которая вселяет спокойствие. Вратарь уверен, что его коллеги по команде — лучшие в мире.

Пресс-служба аэропорта «Платов» Фернандо Муслера

На вопрос о том, чувствует ли голкипер ответственность за свою сборную, Муслера ответил:

«Я чувствую гордость, моя фамилия будет вписана в историю уругвайского футбола».

По словам вратаря, сборная Саудовской Аравии — неплохая команда, и против уругвайцев они выложатся на 100%.

ИА REGNUM напоминает, ранее главный тренер сборной Уругвая Оскар Табарес отмечал, что у саудитов хорошие футболисты, техничные.

«У каждой команды есть сильные и слабые стороны, мы ожидаем сложного матча, нужно быть готовым ко всему», — сказал тренер.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июня главный спортивный объект Ростова-на-Дону примет второй матч ЧМ-2018. На поле «Ростов Арены» выйдут команды из Саудовской Аравии и Уругвая. Стартовый свисток главный арбитр футбольного поединка даст в 18:00.