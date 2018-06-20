Грозный, 20 июня, 2018, 10:47 — ИА Регнум. В Чечне отмечается положительная динамика в борьбе с туберкулезом. По итогам 2017 года республика заняла первое место среди субъектов Северного Кавказа по снижению уровня смертности от туберкулеза.

Nevit Dilmen Туберкулёз на флюорографии

Показатель смертности от этого заболевания по сравнению с 2016 годом снизился на 59%, составив 1,7 случаев на 100 тыс населения, сообщила 20 июня заместитель главного врача республиканского противотуберкулезного диспансера Зарема Хайдарханова.

Такие успехи Чечни в борьбе с туберкулезом в республике связывают с привлечением в регион высококвалифицированных кадров, открытием хирургического отделения при тубдиспансере, а также высоким процентом охвата населения профилактическими осмотрами. Так, в 2017 году было обследовано на наличие этого заболевания 69,4% населения, что почти на 60% больше чем годом ранее.

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Как сообщало ИА REGNUM, 10 лет назад в Чечне была проведена диспансеризация лишь 5,7% работающего населения, что являлось самым низким уровнем среди регионов России. На конец 2008 года в республиканском тубдиспансере состояло на учете более 20 тысяч граждан, инфицированных палочкой Коха. Пять тысяч жителей Чечни страдали активной формой туберкулеза. На начало 2018 года на учете в региональном диспансере числятся 1198 больных туберкулезом.

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