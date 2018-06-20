Лондон, 20 июня, 2018, 10:46 — ИА Регнум. Похудевшая на 114 кг жительница английского города Честер-ле-стрит Дон Доусон призналась, что прибегнуть к радикальному похудению ей пришлось из-за страха умереть от обжорства, передает издание Mirror.

Люсьен Фрейд. Спящая социальная работница. 1995

Доусон сообщила, что до похудения она весила 182 кг. Каждый день она питалась большим количеством бутербродов и газировкой, но пересмотреть свой рацион ее заставило плохое самочувствие. Из-за лишнего веса и диабета женщина жила на обезболивающих, а решающей стала смерть ее отца. Он умер от рака, вызванного лишним весом.

Сейчас женщина весит 67 кг. Добиться перемен ей позволила строгая диета, которую Доусон использовала нескольких лет подряд. Избавиться от излишков кожи ей помогла пластическая операция.

Читайте также: Ученые: Ожирение повышает риск развития девяти форм рака