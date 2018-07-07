Москва, 8 июля, 2018, 00:01 — ИА Регнум. Сегодня, 8 июля, в России отмечается День семьи, любви и верности. В этот день Русская православная церковь отмечает день памяти святых Петра и Февронии, которых на Руси считали покровителями семьи и брака.

Veinarde Памятник Петру и Февронии Муромским в Ярославле

Идея учредить новый праздник возникла у жителей города Муром Владимирской области, где покоятся мощи святых Петра и Февронии. В 1990-х годах после советской секуляризации в городе возродили почитание святых. В начале 2000-х мэр Мурома Валентин Качеван решил впервые приурочить празднование Дня города ко Дню Петра и Февронии. Перенос светского праздника градоначальник мотивировала сохранением исторического облика города — к дате торжественных мероприятий были привязаны сроки окончания работ по реставрации муромских церквей. В последующие годы местная администрация пыталась популяризовать День Петра и Февронии как альтернативу Дню святого Валентина, но самостоятельно добиться успеха не получилось.

В 2006 году по инициативе городских властей жители Мурома собрали порядка 20 тыс. подписей под обращением о «Всероссийском дне супружеской любви и семейного счастья (в память благоверных князей Петра и Февронии Муромских)». В нём муромляне призывали объявить 8 июля всероссийским праздником, посвящённым нравственным и духовным семейным ценностям.

В 2008 году Государственная дума, Совет Федерации и Русская православная церковь поддержали инициативу учредить День семьи, любви и верности. Тем не менее в православной среде нашлись и противники нового праздника. Главный редактор интернет-портала «Православие и мир» Анна Данилова писала:

«Во-первых, Феврония, дескать, женила Петра практически насильно, да еще и сама первая замуж потребовала. Это вам не родители благочестиво сосватали, не в храме как друг друга заприметили, так и под венец. Во-вторых, вроде бы, детей у них не было: ну какая без детей православная семья? Ну и вообще память их празднуется постом, а венчать постом не положено. Какой тут семейный праздник? Вот бы взяли Кирилла и Марию Радонежских. У них все честь по чести — многодетные, память не постом, и жили душа в душу».

Впервые праздник отметили в том же 2008 году. Его организатором стал Фонд социально-культурных инициатив, который возглавляет Светлана Медведева, супруга экс-президента РФ Дмитрия Медведева. Впоследствии праздник стали отмечать ежегодно. Исключением стал лишь 2012 год, когда в Краснодарском крае произошло наводнение.

Накануне празднования в 2016 году депутаты Государственной думы ЛДПР Ярослав Нилов и Алексей Диденко внесли в парламент законопроект об объявлении 8 июля выходным днём. Профильный думский комитет решил, что введение нерабочего дня сократит фонд рабочего времени и негативно скажется на производстве и расходах бюджета. Поэтому спустя год законопроект отклонили в первом чтении.

Главные праздничные торжества традиционно проходят в Муроме 8 июля или в предшествующий празднику выходной, если дата приходится на будни. Символом Дня семьи, любви и верности стала ромашка. В день празднования плетут венки из ромашек, дарят букеты и «февроньки» — открытки с изображением ромашек или других символов семьи.

Еще одна важная часть мероприятий — вручение медали «За любовь и верность», учреждённой Организационным комитетом по проведению Дня семьи, любви и верности в РФ. Награды удостаиваются пары, которые прожили в браке более 25 лет, «получили известность среди сограждан крепостью семейных устоев» и «воспитали детей достойными членами общества».