Париж, 20 июня, 2018, 10:48 — ИА Регнум. Сегодня Европа находится на распутье, заявил глава французского бюро по вопросам миграции и интеграции Дидье Лесши в эфире радиостанции Europe-1 20 июня.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Он считает, что Дублинский регламент 2013 года о предоставлении убежища должен применяться для разгрузки немецких властей. Лесши убежден, что досье мигранта должно рассматриваться в той стране, куда он прибывает.

В интервью глава бюро подчеркнул, что Италия ставит проблему солидарности в Европе, и теперь в отношениях между двумя странами есть надлом. «Недавно включенные в состав Европы (в ЕС — прим. ред.) страны, страны Востока не имеют подобной традиции приема», — сказал он. По словам Дидье Лесши, Франция — «великая страна иммиграции»: в 2017 году она предоставила от 240 до 260 тыс. видов на жительство. В данный момент среди мигрантов нет массивного спроса на Германию.

Что касается создания центром приема беженцев за пределами ЕС, то здесь, по мнению Лесши, нужен диалог «с севера на юг».

«Существуют народности, которые нуждаются в защите, но есть также и те, кто прибывает без необходимости бежать от политических репрессий. Мы должны сделать так, чтобы прибывших по экономическим причинам становилось все меньше, повысить ответственность стран, из которых уезжают мигранты», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, до регулярного саммита ЕС, который пройдет 28−29 июня, канцлер Германии Ангела Меркель попытается провести консультации со странами Европы, наиболее затронутыми миграцией, и заключить двусторонние соглашения для разрешения миграционного кризиса.