Улан-Удэ, 20 июня, 2018, 10:40 — ИА Регнум. Количество людей пенсионного возраста с каждым годом лишь увеличивается, поэтому вопрос повышения пенсионного возраста всё же стоит рассмотреть, считает исполнительный директор Союза промышленников и предпринимателей Бурятии Сергей Соляник. Однако перед этим, по его мнению, необходимо пересмотреть принципы работы Пенсионного фонда РФ, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Эдвард Мунк. Меланхолия. 1891

«Я считаю, что вопрос повышения пенсионного возраста назрел давно. Ни для кого не секрет, что количество людей пенсионного возраста с каждым годом увеличивается. И уже давно практически во всём мире женщины и мужчины уходят на пенсию после 60 лет. С другой стороны, все эти «пенсионные маневры» населением воспринимаются негативно, потому что люди устали от изменений, которые не идут на улучшение ситуации, а только всё портят. Здесь я имею в виду, в том числе, неквалифицированный менеджмент Пенсионного фонда, которому всё время не хватает средств», — пояснил он корреспонденту ИА REGNUM.

По словам Сергея Соляника, он знаком с работой пенсионных фондов Швеции, Норвегии, Австралии, Японии:

«И я завидую работе пенсионных фондов этих стран. Например, в Швеции по своим суммарным накоплениям Пенсионный фонд равносилен российскому, хотя население несопоставимо меньше. Кроме того, он успешно работает на международном рынке ценных бумаг («голубые фишки»). Чтобы безболезненно повысить пенсионный возраст, нужно для начала искоренить непрофессиональный менеджмент нашего Пенсионного фонда. Приведу в пример японский Пенсионный фонд, который является одним из крупнейших инвесторов «длинных» денег».

При этом он подчеркнул, что сам уже второй год является пенсионером, однако размером своей пенсии недоволен:

«Я сам уже второй год являюсь пенсионером. Я работал гендиректором крупного предприятия, и отчисления в Пенсионный фонд были внушительными. А в результате я получил пенсию в размере 19 тысяч рублей, и на эти деньги сегодня сложно прожить. Если в деревнях на наши пенсии ещё можно протянуть на подсобном хозяйстве, то в городах, с опережающим ростом цен на ЖКХ, это нереально. Поэтому, с одной стороны, люди протестуют против увеличения пенсионного возраста. Но с другой стороны, пенсионеры держатся за свои рабочие места изо всех сил. Не потому, что они любят свою работу, а потому, что боятся остаться один на один с этой мизерной пенсией».

Эксперт опасается, что в случае увеличения пенсионного возраста люди после достижения определённого возраста будут всеми силами пытаться остаться на своей работе.

«Соответственно, будет меньше рабочих мест освобождаться за счёт этой естественной ротации. А уровень безработицы среди людей до 35 лет уже составляет 30%. И этот нарыв будет только нарастать и превращаться в нарыв социальный. Потому что никакого решения этой проблемы правительство Дмитрия Медведева на сегодняшний день не предлагает», — резюмировал Сергей Соляник.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, правительство РФ внесло в Госдуму пакет законопроектов по пенсионной реформе. Предполагается увеличение пенсионного возраста граждан РФ до 63 лет у женщин и до 65 лет у мужчин. Происходить это будет поэтапно — если закон примут, то возраст выхода на пенсию с 2019 года будет ежегодно расти на полгода и достигнет установленных показателей к 2034 году.

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