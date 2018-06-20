Ярославль, 20 июня, 2018, 10:40 — ИА Регнум. Из 22 предприятий муниципального сектора экономики Ярославля 10 сработали неэффективно в 2017 году. Это следует из материалов, представленных мэрией города в муниципалитет, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru ПАТП-1

Оценка эффективности муниципальных предприятий, автономных учреждений и акционерных обществ проводится самой мэрией и включает в себя целый ряд показателей — прибыль, уровень заработной платы и выплаченных налогов, наличие задолженности и т.д.

В 2017 году в список неэффективных попали предприятия жилищно-коммунальной сферы: МКП «Информационно-расчетный центр», МУП «Управляющая дирекция», строительные акционерные общества «Горстройзаказчик» и «Ярославльзаказчик», транспортные предприятия АО «Яргорэлектротранс» и МУП «Яргортранс», несколько предприятий торговли: АО «ГТВЦ», АО «Вознесенский», МУП «Ярмарки Дзержинского района» и МКП «Редакция газеты «Городские новости».

Новацией выглядит убыточность строительных компаний мэрии города. «Горстройзаказчик» получил убытков почти на 32 млн рублей, «Ярославльзаказчик» — почти на 13 млн. Вероятно, это связано с привлечением компаний к решениям проблем обманутых дольщиков. Муниципальная управляющая компания, которую мэрия планировала сделать конкурентом частных УК, хоть и получила прибыль в 41 тыс рублей, все же признана неэффективной. АО «ГТВЦ» (в прошлом — «Старый город») — уже продан.

Эффективными признаны АО «Ярославльлифт», АО «Ярославские энергосистемы», МУП «Городское спецавтохозяйство», АО «ПАТП-1», МУП «Специализированная служба по вопросам похоронного дела», МУП «Волна», МКП «РиОГС», ОАО «Яргортеплоэнерго», АО «Центр», МУП «Ленинский рынок», МУП «Дирекция городских парков культуры и отдыха», МУП «Ярославское предприятие по геодезии и землеустройству».

Стоит отметить, что «эффективность» ряда предприятий из этого списка вызывает вопросы. Например, ПАТП-1 формально закончило 2017 год с прибылью в 33 млн. Однако реально состояние далеко от идеала — например, ПАТП в 2018 году не могло рассчитаться по лизинговым платежам за автобусы. Прибыль показало МУП «Волна», но это во многом произошло за счет закрытия муниципальных бань — теперь большинство из них сдается в аренду. Неясен статус МКП «Ремонт и обслуживание гидросистем», которое занимается городской ливневой канализацией. Депутаты муниципалитета проголосовали за его передачу в ведение Ярославской области, но областные власти принимать его не торопятся. «Городское спецавтохозяйство» показало прибыль, сбросив с себя обязательства своего предшественника — «Спецавтохозяйства по уборке города», которое находится в процедуре банкротства.

Заметно, что стабильно продолжают работать те муниципальные предприятие, чья деятельность мало зависит от рыночных факторов в связи с доминирующим положением на рынке или стабильным муниципальным заказом — обслуживание коммунальных систем, похоронное дело, содержание парков. Исключением на этом фоне выглядит только АО «Центр» — бывший «Центральный рынок», владеющий значительными торговыми площадями в исторической части Ярославля.