Дональд Трамп уговаривал дочь на пластику груди
Вашингтон, 20 июня, 2018, 10:40 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп советовал своей дочери Иванке операцию по увеличению груди. Об этом пишет британская газета Daily Mail.
Авторы статьи ссылаются на книгу Эмилии Джейн ФоксBorn Trump: Inside America's First Family. Фокс отмечает, что Иванка, будучи подростком, получила от отца совет вставить в грудь силиконовые импланты.
Трамп пояснил, что операция пошла бы на пользу модельной карьере Иванки. Однако сестре Трампа Мэриэнн удалось убедить бизнесмена не отправлять дочь к хирургам, так как это погубит молодую девушку.
Иванка Трамп — дочь Дональда Трампа и его первой жены, чешской модели Иваны Зельничковой. В настоящее время американский лидер женат третий раз. У него пятеро детей и восемь внуков.
Читайте также: Роберт де Ниро обругал Дональда Трампа