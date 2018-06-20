Вашингтон, 20 июня, 2018, 10:40 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп советовал своей дочери Иванке операцию по увеличению груди. Об этом пишет британская газета Daily Mail.

U.S. Air Force Staff Sgt. Marianique Santos Иванка Трамп

Авторы статьи ссылаются на книгу Эмилии Джейн ФоксBorn Trump: Inside America's First Family. Фокс отмечает, что Иванка, будучи подростком, получила от отца совет вставить в грудь силиконовые импланты.

Трамп пояснил, что операция пошла бы на пользу модельной карьере Иванки. Однако сестре Трампа Мэриэнн удалось убедить бизнесмена не отправлять дочь к хирургам, так как это погубит молодую девушку.

Иванка Трамп — дочь Дональда Трампа и его первой жены, чешской модели Иваны Зельничковой. В настоящее время американский лидер женат третий раз. У него пятеро детей и восемь внуков.

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