Южно-Сахалинск, 20 июня, 2018, 11:42 — ИА Регнум. На Сахалине, в заливе Набиль, пограничники и активисты «Экологической вахты» задержали браконьеров, которые промышляли краснокнижного тайменя, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Эковахта Сахалина» . Общий улов браконьеров — 34 краснокнижных тайменя

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В ходе совместного рейда пограничники Сахалина и активисты «Эковахты» задержали троих злоумышленников, которые выловили 34 особи краснокнижной рыбы — тайменя.

Недавние исследования сахалинских учёных показали, что численность тайменя интенсивно сокращается. В реках юга острова этот вид уже стал огромной редкостью. Залив Набиль — одно из немногих мест, где «царь-рыба», так называют таймень, встречается пока довольно часто.

Задержанные браконьеры не мелочились — тайменя ловили сетями длиной не менее 200 метров, что строжайше запрещено. У браконьеров изъяты лодки с мощными моторами.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как сообщало ИА REGNUM, начало путины на Дальнем Востоке в 2018 году ознаменовано небывалой активностью браконьеров. В Углегорском районе при странных обстоятельствах погиб начальник рыбоохраны. Правоохранительные органы полагают, что гибель связана с профессиональной деятельностью человека. На Камчатке браконьеры подожгли пост внештатной рыбоохраны. Незадолго до происшествия рыбинспекторам угрожали убийствами.