Ростов-на-Дону, 20 июня, 2018, 10:33 — ИА Регнум. На проходящем чемпионате мира по футболу болельщики увидят много сюрпризов, так как футбол такого уровня непредсказуем. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер сборной Уругвая Оскар Табарес.

Пресс-служба аэропорта «Платов» Оскар Табарес

«Я видел их игру с Россией и Германией, у саудитов хорошие футболисты, техничные, все зависит от нас. У каждой команды есть сильные и слабые стороны, мы ожидаем сложного матча, нужно быть готовым ко всему. Может, на этом ЧМ мы увидим много сюрпризов, футбол такого уровня непредсказуем», — цитирует наставника уругвайцев портал 161.ru.

По словам Табареса, дебют на ЧМ-2018 для его подопечных оказался сложным. Тренер указал на то, что у каждой команды, которая принимает участие в мундиале, есть как сильные, так и слабые стороны. Поэтому всем участникам футбольного первенства планеты необходимо быть готовыми ко всему.

Оскар Табарес не отрицает, что сборная Уругвая — достаточно серьёзный соперник для любой команды.

«Уругвай, Аргентина, Бразилия — это страны, в культуру которых вплетен футбол. Никто не ставит под сомнение ничей потенциал, но иногда бывает, что штанга то слишком далеко, то она слишком широкая», — отметил наставник уругвайцев.

ИА REGNUM напоминает, матч между сборными Саудовской Аравии и Уругвая состоится 20 июня. Игроки команд уже провели тренировки на «Ростов Арене», которая в 18:00 примет тысячи болельщиков.