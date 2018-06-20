Донецк, 20 июня, 2018, 10:32 — ИА Регнум. Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня зафиксировал в Донбассе шесть нарушений режима перемирия со стороны киевских боевиков, сообщила 20 июня пресс-служба центра.

Matthias Ripp Переступить черту

В нарушение Минских соглашений и соглашения о перемирии украинские бандиты применили вооружение БТР/БМП, гранатометы РПГ/СПГ, станковые орудия АГС, а также крупнокалиберные и снайперские винтовки. Всего по позициям сопротивления Донбасса со стороны Украины было выпущено 152 единицы боеприпасов.

Отмечается, что днем ранее силы ВСУ использовали 55 боеприпасов.

Стрельба велась в горловском и мариупольском направлениях.