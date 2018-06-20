США, 20 июня, 2018, 10:31 — ИА Регнум. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус Блю Джекетс» рассматривает возможность обмена российского нападающего Артемия Панарина. Об этом сообщил журналист Эллиотт Фридман на своей странице в Twitter.

Сидик из ПТУ Артемий Панарин

По словам Фридмана, Панарин отказался продлевать контракт с «Коламбусом» и проинформировал клуб о том, что не готов обсуждать этот вопрос.

Соглашение Панарина с «Коламбусом» действует до окончания сезона 2018/19. После этого игрок станет неограниченным свободным агентом.

Напомним, Артемий Панарин выступает в составе «Коламбуса» с 2017 года. До этого он играл за «Чикаго Блэкхоукс», а также российские клубы СКА, «Ак Барс» и «Витязь».

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