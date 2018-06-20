Уренский район, Нижегородская область, 20 июня, 2018, 10:28 — ИА Регнум. Нижегородский колхоз из Уренского района, специализировавшийся на разведении молочного крупного рогатого скота и производстве сырого молока, признан банкротом. В отношении колхоза «Минеевский», который с 2016 года является убыточным, введена процедура конкурсного производства до 6 декабря 2018 года, а управляющий усмотрел «признаки преднамеренного банкротства». Решение суда в законную силу ещё не вступило и может быть обжаловано, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Иск с требованием банкротства к нижегородскому колхозу ещё в конце июля 2017 года подала налоговая служба. Сумма претензий составила 2 615 786,6 рубля. 21 декабря 2017 года Арбитражным судом Нижегородской области в отношении компании, созданной ещё в апреле 1993 года, было введено наблюдение.

«Согласно представленному налоговым органом бухгалтерскому балансу общества за 2015 год, размер его активов составляет 397 тыс. рублей, из которых 227 тыс. рублей — основные средства, 168 тыс. рублей — дебиторская задолженность, 2 тыс. рублей — денежные средства. По данным Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники по Нижегородской области за должником зарегистрирован трактор», — отмечалось в определении суда.

В отношении колхоза, чей председатель Сергей Смирнов является депутатом Совета Устанского сельсовета Уренского муниципального района, было введено наблюдение, а временным управляющим назначили Станислава Цапанова. Отметим, колхоз в разные годы выступал учредителем сельскохозяйственного потребительского кредитного кооператива «Кристалл» и Уренского межхозяйственного лесхоза. Оба предприятия на сегодня ликвидированы.

В июне 2018 года Арбитражный суд региона рассмотрел отчёт временного управляющего колхоза. На дату проведения первого собрания кредиторов установлена и включена в реестр требований кредиторов общества задолженность в сумме 6 643 629,13 рубля.

«Анализ финансового состояния должника показал, что должник начиная с 2016 года не осуществляет финансово-хозяйственную деятельность. Экономическая деятельность колхоз «Минеевский» является неэффективной и убыточной. Должник не способен в краткосрочной перспективе рассчитаться по своим обязательствам. Однако имущества, за счёт которого могут быть погашены судебные расходы и расходы, связанные с процедурой банкротства, достаточно. Выявлены признаки преднамеренного банкротства. Основания для проведения проверки фиктивного банкротства отсутствуют, так как заявление подано налоговым органом», — отмечается в определении суда, которым было установлено конкурсное производство.

Напомним, с конца декабря 2017 года во многих регионах России начали снижаться закупочные цены на сырое молоко, и производители забили тревогу. Подобная ситуация наблюдалась и в Татарии, глава которой Рустам Минниханов в феврале 2018 года на экономическом форуме в Сочи обратился к премьер-министру Дмитрию Медведеву с просьбой ограничить ввоз сухого молока из Белоруссии. Дешёвое белорусское сырье, завозимое в больших объёмах, стало одной из причин существенного спада цен на молоко, закупаемое у сельхозпроизводителей. Например, в Татарии цены относительно 2017 года в январе 2018 года снизились на шесть — восемь рублей с 1 кг. В феврале 2018 года с просьбой о поддержке отечественного производителя к правительству РФ обратились и депутаты Госсовета РТ.

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Спад закупочных цен наблюдался во многих регионах Приволжского федерального округа.

В Нижегородской области некоторые производители пожаловались врио губернатора Глебу Никитину на то, что на рынке продаётся много некачественного пальмового масла и сухого пальмового молока, и попросили о мерах защиты. На это Никитин поручил ответственным ведомствам «усилить работу по проверкам качества молочной продукции и по применению мер воздействия на недобросовестных производителей».