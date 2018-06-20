Москва, 20 июня, 2018, 10:26 — ИА Регнум. В России по данным на 1 июня 2018 года суммарная задолженность по заработной плате составила 2 млрд 817,8 млн рублей. За май долги по зарплате снизилась на 183 млн рублей или на 6,1%), сообщали в Росстате

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Работодатели не выплатили зарплату за май 48,3 тыс. человек (менее 1% работников). Больше всего долгов в обрабатывающих производствах (46%), в строительстве (20% и в сельском хозяйстве (9%).

Голикова: Правительство будет бороться с «серой» зарплатой

Самые высокие долги по заработной плате в Центральном ФО — 107 млн рублей в Северо-Западном ФО — 103,2 млн рублей.

Ранее на эту тему: В апреле долги по зарплатам выросли

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2018 года долги по заработной плате выросли до 3 млрд миллиардов рублей. Месячный рост долгов составил 4,9%, или 141 млн рублей. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что правительство России в ближайшее время планирует предложит механизм по обелению «серых» зарплат.

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