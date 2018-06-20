Барнаул, 20 июня, 2018, 10:26 — ИА Регнум. В частном детском саду Барнаула воспитатели применяли к детям мягко сказать странные методы воспитания. Детей за малейшие провинности наказывали, запирали в тёмной комнате. Воспитатель кричала на воспитанников и постоянно их шпыняла. Теперь деятельностью детского учреждения займется следственный комитет. Уголовное дело, возбуждённое по факту неоднократного нарушения прав воспитанников детсада, в связи с широким общественным резонансом передано для дальнейшего расследования в следственные органы СКР по Алтайскому краю. Об этом ИА REGNUM сообщил в пресс-службе следственного ведомства 20 июня.

Цитата из х/ф «Семнадцать мгновений весны». Реж. Татьяна Лиознова. 1973. СССР Ребёнок в заложниках. Изверг

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В 15-градусный мороз воспитатель детсада забыла на улице ребёнка

Видео опубликовано: Следственный комитет РФ

По данным следствия, с февраля по май 2018 года в помещении частного детского сада сотрудница учреждения ненадлежащим образом исполняла свои обязанности по воспитанию несовершеннолетних, соединенные с жестоким обращением. Свидетелем происходящего в стенах детсада случайно стала одна из родительниц, которая и сообщила о произволе воспитателей в прокуратуру.

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В настоящее время следователи проверят в действиях руководства и персонала частного образовательного учреждения признаки выполнения работ и оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Как сообщало И ИА REGNUM, весной 2018 года в Башкирии суд Ишимбая вынес обвинительный приговор в отношении бывшего воспитателя одного из детских садов города за жестокое обращение с детьми. За то, что женщина ила и издевалась над воспитанниками, ей назначено наказание в виде полутора лет исправительных работ. Также в течение двух лет ей запрещено заниматься педагогической деятельностью.