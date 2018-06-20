Воронеж, 20 июня, 2018, 10:26 — ИА Регнум. Три человека погибли в результате пожара в жилом доме в Воронежской области 19 июня, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на информацию Следственного комитета РФ.

Цитата из х/ф «На следующий день». Реж. Николас Мейер. 1983. США Сгоревший заживо

Трагедия произошла в частном доме в селе Кочетовка Хохольского района. По данным МЧС, сообщение о пожаре поступило около 15:39, уже в 16:45 пожар ликвидировали. После тушения пожара спасатели нашли обгоревшие тела троих человек — 58-летней хозяйки, ее 38-летнего сына и 65-летнего сожителя. Следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ — «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

Сотрудники следственных органов уже осмотрели место происшествия, Совместно со следователями-криминалистами и сотрудниками МЧС России проводится дополнительный осмотр домовладения. Назначен комплекс необходимых судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинская, которая поможет установить причины смерти, а также пожаро-техническая для выяснения точной причины возникновения пожара. Ведется опрос свидетелей.