Москва, 20 июня, 2018, 10:26 — ИА Регнум. Минфин может изменить минимальную розничную цену на алкоголь в меньшую сторону — так увеличится спрос на продукцию, вырастут продажи и поступления акцизов в бюджет. Но при этом расходы на устранения последствий таких решений могут вырасти. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 июня заявил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР).

Борис Кустодиев. Московский трактир.1916

Минфин может пересмотреть минимальные розничные цены (МРЦ) на водку, шампанское и коньяк, пишут «Известия». Так, Росалкогольрегулирование сейчас проводит предварительные расчеты возможных минимальных цен для алкоголя. При этом минимальная розничная цена может также быть установлена и для вина. Сегодня МРЦ на водку составляет 205 рублей за поллитра, на коньяк — 371 рубль за поллитра и 164 рубля за 0,75 л шампанского.

«Надо понимать, как именно Минфин будет пересматривать минимальную (стоимость) — повышать или понижать. Это очень чувствительная тема. Повышение при снижении общей покупательной способности наших граждан приведет к тому, что рынок фальсификата очевидно будет расти, и в этом случае никакие акцизы поступать в бюджет не будут», — заявил Нилов.

При этом, по его словам, Минфин может пересмотреть уровень МРЦ и в сторону понижения. Это в свою очередь приведет к росту спроса на алкоголь и, соответственно, увеличению продаж такой продукции.

«Снижение цены будет увеличивать количество потребляемого алкоголя и это приведет к росту алкоголизации. А это болезни, преступления и надо посчитать, к чему это все приведет в комплексе», — отмечает Нилов.

По его словам, человек в состоянии алкогольного опьянения может совершить преступление и казаться в местах лишения свободы. Или же серьезно навредить своему здоровью, что потребует лечения. При этом человек, который попал в места лишения свободы, находится на обеспечении государства. Средства на медицинскую помощь в рамках обязательного медицинского страхования также тратятся из бюджета, напоминает депутат.

«Здесь надо все взвешивать и отталкиваться от цели — чего Минфин хочет. Если банально насыщать бюджет путем продажи алкоголя и повышения количества средств, которые поступают в качестве акцизов, то нельзя забывать, что у нас есть здоровье наших граждан и без того серьезный уровень алкоголизации в России», — уверен Нилов.