Москва, 20 июня, 2018, 10:24 — ИА Регнум. По словам отца полузащитника сборной России по футболу Александра Головина, спортсмен принялся за изучение английского языка. Об этом пишет итальянское спортивное издание Premium Sport.

Soccer.ru Александр Головин

«Александр не читает новостей, потому что он сосредоточен на выступлениях за сборную России на чемпионате мира. Я уверен — мой сын сможет сыграть на новом уровне. Это будет сложно даже с новым выученным языком, но он уже начал изучать английский», — цитирует издание слова отца футболиста.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 июня итальянский спортивный журналист Джанлука ди Марцио написал, что туринский «Ювентус» сделал первое официальное предложение московскому ЦСКА по трансферу полузащитника Александра Головина.

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