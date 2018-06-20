Симферополь, 20 июня, 2018, 10:17 — ИА Регнум. Очевидцы смертельного ДТП с участием Toyota Corolla и КамАЗа на трассе Симферополь — Николаевка, в результате которого погибло пять человек, предполагают, что грузовик не по правилам припарковался на обочине, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба ГУ МЧС Фото с места аварии

Напомним, по данным МЧС Крыма, водитель и четыре пассажира легкового автомобиля получили травмы, не совместимые с жизнью. Водитель грузового автомобиля не пострадал. В Госавтоинспекции Крыма пока не комментируют обстоятельства трагедии.

«Проводится следственные мероприятия, причины ДТП выясняются», — отметили в пресс-службе ГИБДД РК.

Однако некоторые очевидцы происшествия предполагают в соцсетях, что причиной аварии, помимо превышения скорости, могла быть неправильная парковка грузовика.

«Легковая залетела под левую сторону фуры. На КамАЗе действительно не было обозначающих его сигналов. Других объяснений нет. Как можно было в 10 глаз его не увидеть. Понятно, что вся ответственность за жизни людей в салоне авто, на водителе. Но сомневаюсь, что пассажиры сидели бы молча, увидев грузовик перед носом», — отмечают местные автомобилисты.

Как сообщало ИА REGNUM, год назад в Симферополе в ДТП случилось аналогичное ДТП с участием местного чиновника. Директор ГАУ «Региональный центр ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов» Александр Якубовский, управляя ночью на высокой скорости служебным автомобилем Lexus, не справился с управлением и врезался в КамАЗ. Водитель погиб, ребёнок-пассажир чудом выжил.