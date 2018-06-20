Москва, 20 июня, 2018, 10:14 — ИА Регнум. Правительство РФ сокращает время дожития. Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 июня, об этом заявил депутат Госдумы Николай Иванов (КПРФ).

Василий Перов. Старики-родители. 1874

«Возраст дожития по плану правительства сократится вдвое, а в 36 регионах страны, где мужчина средний не доживает до 65 лет, большая часть вообще не получит пенсии», — сказал Иванов в ходе пленарного заседания.

Законопроект о пенсионной реформе правительство РФ внесло в Госдуму, в частности, предлагается повысить пенсионный возраст для женщин до 63 лет, для мужчин до 65 лет.