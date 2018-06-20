Москва, 20 июня, 2018, 10:14 — ИА Регнум. Гидрометцентр России с помощью суперкомпьютера увеличит точность прогнозов с пяти до семи дней по европейской территории. Об этом, как передает «Агентство Москва», сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Иван Шилов ИА REGNUM Климат

По его словам, использовать суперкомпьютер при определении прогноза погоды начнут уже с 15 июля.

«У нас заработает в полную силу суперкомпьютер, — сказал Вильфанд. — Через 2 года точность прогнозов будет увеличена».

Читайте также: Москвичам обещают комфортную погоду без дождей

А также: Данные о погоде в городах проведения ЧМ-2018 будут обновлять каждый час