Екатеринбург, 20 июня, 2018, 10:14 — ИА Регнум. Фан-зона в Екатеринбурге пережила настоящий наплыв болельщиков. На матче Россия — Египет в ней побывали порядка 50 тыс. человек, заявил на своей странице в Facebook директор ЦПКиО им. В. В. Маяковского Роман Шадрин.

Алексей Колчин ИА REGNUM Болельщики

«Думали, фан-зона треснет!» — написал руководитель.

Со своей стороны, сотрудница администрации города Анна Байчибаева признала, что лимит площадки был превышен. Вход пришлось ограничить.

«Любовь к футболу и нашей сборной превысила лимит площадки, и мы были вынуждены ограничить вход», — написала она на своей странице в соцсети.

От имени организаторов она принесла извинения всем, кто не сумел пройти в фан-зону. И призвала приходить заранее, тем более что перед началом трансляции матчей здесь есть чем заняться.

О большом потоке болельщиков сообщают и очевидцы. Они задаются вопросом, что же будет во время игры сборной России в 1/8 финала ЧМ-2018. А те граждане, которые попали вчера, 19 июня, на большой праздник, отмечают: внутри всё было идеально организовано и чувства тесноты не было.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сборная России по очкам уже проходит в 1/8 финала. Команда выиграла у сборной Египта о счётом 3:1. Теперь предстоит игра со сборной Уругвая.

Победа российской сборной отозвалась на Урале большим праздником. В фан-зоне болельщики даже сплясали. Радовались победе и те граждане, которые смотрели матч по телевизору, дома. Причём их порой было хорошо слышно даже соседям.

В соцсетях граждане благодарят сборную России за эту историческую победу. И ждут новых, таких же блестящих побед.

А уже 21 июня Екатеринбург примет свой второй матч. Сыграют команды Франции и Перу. Игроки последней уже прибыли на Урал.