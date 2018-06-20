Санкт-Петербург, 20 июня, 2018, 10:14 — ИА Регнум. Полузащитник сборной Англии Деле Алли пройдёт медицинское обследование после матча чемпионата мира с Тунисом. Об этом сообщает «Р-спорт».

Tomasz Baranowski Деле Олли

Деле Алли получил травму бедра и был заменён на 80-й минуте встречи. Игрок должен пройти МРТ, по результатам которой тренерский штаб примет решение о его участии в следующем матче.

Напомним, матч между сборными Англии и Туниса прошёл 18 июня. Англичане одержали трудную победу со счётом 2:1. Дублем отметился форвард Гарри Кейн.

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Следующий матч подопечные Гарета Саутгейта проведут с командой Панамы 24 июня. На данный момент англичане занимают второе место в группе, уступая Бельгии по разнице забитых и пропущенных мячей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Великобритании самой популярной передачей года стал матч чемпионата мира, в котором сборная Англии играла против команды Туниса

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