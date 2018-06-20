Рим, 20 июня, 2018, 10:13 — ИА Регнум. Официальный представитель римского цыганского сообщества НайоАдзович заявил, что цыгане не возражают против «пересчета», предложенного министром внутренних дел Маттео Сальвини. Об этом сообщает IlTempo в среду, 20 июня.

Кароли Ференци. Цыгане. 1901

«Это справедливая идея. Мы готовы сотрудничать, слово цыгана», — цитирует издание Адзовича.

Ранее Маттео Сальвини поручил возглавляемому им МВД подготовить для него досье о цыганах в Италии, чтобы знать, «сколько их, как и чем они занимаются».

Эти заявления прозвучали после инцидента на миланском вокзале, где двое цыган были задержаны за кражу. Сальвини отметил, что за последние 10 лет чиновники не занимались этим вопросом и государство не понимает, что происходит в этой сфере.

Заявления министра вызвали критику со стороны его политических оппонентов. В намерении провести «перепись» цыган они видят проявления расизма и фашизма. Против высказались и представители Еврокомиссии.

В свою очередь Сальвини отмечает, что в отношении цыган не предлагается применять никаких мер, не практикуемых и для всех остальных, а потом говорить о расизме абсурдно. А премьер-министр Италии Джузеппе Конте встал на сторону своего подчиненного, объявив его «цыганский» план «войной с беззаконием».