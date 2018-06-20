Ярославль, 20 июня, 2018, 10:12 — ИА Регнум. Директора МУП «Ленинский рынок», МУП «Ярмарки Дзержинского района», МУП «Городское спецавтохозяйство» были назначены на свои должности с нарушениями. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Ярославской области. Там пояснили, что прокуратурой Ярославля была проведена проверка соблюдения законодательства при назначении на должность руководителей муниципальных предприятий и учреждений города. В ее ходе выяснилось, что исполняющий обязанности директора МУП «Ленинский рынок» Мамука Григалашвили являлся одним из соучредителей ООО «Горснабпродторг». Информацию об этом он не сообщил работодателю при назначении на должность.

Прокуратура Ярославской области

За допущенные нарушения руководитель МУП «Ленинский рынок» привлечен к дисциплинарной ответственности. В ходе рассмотрения прокурорского представления он вышел из состава участников ООО «Горснабпродторг». Кроме этого, проверка показала, что без конкурсных процедур были назначены на свои должности и.о. директора МУП «Ярмарки Дзержинского района» Валерий Федосеенко и и. о директора МУП «Городское спецавтохозяйство» г. Ярославля Эдуард Снежков.

По результатам проверки прокурором города Ярославля в адрес мэра Ярославля внесено представление об устранении нарушений закона, которое в настоящее время рассмотрено и признано обоснованным.

Кроме того, издано распоряжение заместителя мэра о проведении конкурсов на замещение вакантных должностей руководителей муниципальных организаций.