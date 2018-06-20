В жару на улицы Москвы выйдут 5 тыс. поливомоечных машин
Москва, 20 июня, 2018, 10:12 — ИА Регнум. В жаркую погоду столичные улицы будут промывать каждые два часа. На дороги для этого отправят пять тысяч поливомоечных машин, рассказал 20 июня журналистам заммэра Москвы Петр Бирюков.
Пролив проезжей части осуществляется в жару каждые два часа для поддержания нормативного состояния дорог и комфорта жителей. Такая мера позволяет сберечь дорожное покрытие, которое подвергается деформации при большой нагрузке в условиях нагрева.
Кроме того, при температуре выше 25 градусов струи воды направляются вверх. Так охлаждается не только асфальт, но и воздух. Технику выводят на улицы ночью, с 23 до 7 часов.
Днем дороги дополнительно промывают. На квадратный метр дорожного покрытия расходуется до 0,8 л технической воды.
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