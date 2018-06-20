Москва, 20 июня, 2018, 10:12 — ИА Регнум. В жаркую погоду столичные улицы будут промывать каждые два часа. На дороги для этого отправят пять тысяч поливомоечных машин, рассказал 20 июня журналистам заммэра Москвы Петр Бирюков.

Егор Журавлёв Поливальная машина

Пролив проезжей части осуществляется в жару каждые два часа для поддержания нормативного состояния дорог и комфорта жителей. Такая мера позволяет сберечь дорожное покрытие, которое подвергается деформации при большой нагрузке в условиях нагрева.

Кроме того, при температуре выше 25 градусов струи воды направляются вверх. Так охлаждается не только асфальт, но и воздух. Технику выводят на улицы ночью, с 23 до 7 часов.

Днем дороги дополнительно промывают. На квадратный метр дорожного покрытия расходуется до 0,8 л технической воды.

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