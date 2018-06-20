Париж, 20 июня, 2018, 10:13 — ИА Регнум. Впервые Елисейский дворец во Франции организует концерт электронной музыки для 1500 зрителей, передает Le Point.

TouN Елисейский дворец

Президент Франции Эмманюэль Макрон на одну ночь превратит зал Елисейского дворца в гигантский танцпол. Концерт начнется в 20:00 по местному времени, 21 июня.

На странице Елисейского дворца в Facebook появилось приглашение зарегистрироваться на концерт, чтобы отпраздновать приход лета.

Хорошо известные французские композиторы молодого поколения, как Busy P (который был менеджер Daft Punk) и Kavinsky (автор хита «Nightcall»), или DJ Cézaire, Kiddy Smile и Chloé, а также другие музыканты, кого Эмманюэль и Брижит Макрон хотели выделить.

Для главы государства — это способ порвать с его предшественниками и представить решительно современный образ его президентского срока.

1500 доступных мест разлетелись меньше чем за два дня (часть по записи, часть проданы). Это заставило команду президента извиниться перед теми, кому не досталось билетов: «Мы сожалеем, о том, что мест больше нет. Елисейский дворец — это дом, открытый для всех, и другие мероприятия будут организованы».