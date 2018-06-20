Москва, 20 июня, 2018, 10:09 — ИА Регнум. В Москве вновь открыты для пассажиров станции метро «Воробьевы горы» и «Университет». Об этом сообщает пресс-служба Московского метрополитена.

Цитата из х/ф «Я шагаю по Москве». Реж. Георгий Данелия. 1963. СССР На станции метро «Университет»

Ранее станции были закрыты в связи с тем, что рядом с ними расположена фан-зона чемпионата мира по футболу, на территории которой скопилось несколько десятков тысяч человек.

«Станции Московского метрополитена «Воробьевы горы» и «Университет» снова работают в обычном режиме», — говорится в сообщении пресс-службы.

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Как сообщало ИА REGNUM, 19 июня во время матча сборных Япония — Колумбия ростовские пожарные тушили крупное возгорание вблизи Театральной площади города, где организован фестиваль болельщиков ЧМ-2018.

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