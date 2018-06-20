Тамбов, 20 июня, 2018, 10:09 — ИА Регнум. В Тамбове в ближайшие месяцы планируют возобновить строительство дома №46 на улице Коммунальной, которую должны были сдать еще в апреле 2017 года. Об этом 19 июня сообщила пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия». Сейчас застройщик поменял генерального подрядчика. В отношении руководства прошлого генподрядчика — компании «РОНИ» — возбуждено уголовное дело по факту мошенничества с деньгами дольщиков.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Тамбов

Дом строит ООО «Элитстрой» (ранее — ЗАО «Элитстрой»). До осени 2017 года в состав учредителей фирмы входил тамбовский депутат Геннадий Берстенев. В течение долгого времени люди, купившие квартиры в недостроенном доме, не могли получить никакой информации.

Дело сдвинулось после запроса депутата Тамбовской областной думы Александра Куприянова в прокуратуру. Проверка показала, что генподрядчик использовал деньги дольщиков не по целевому назначению. Кроме того, прокуратура внесла в адрес ООО «Элитстрой» представление по факту нарушения сроков.

«Застройщик приступил к обследованию здания на прочность и устойчивость конструкций, после чего в июле-августе 2018 года должно продолжиться строительство», — цитирует пресс-служба Александра Куприянова.

Напомним, ранее депутатский запрос в правоохранительные органы направлял депутат гордумы от КПРФ Артем Александров. Именно тогда и нашлись факты нецелевого использования денег дольщиков.