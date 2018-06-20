Вице-спикер горсовета Новосибирска предложил обсудить пенсионную реформу
Новосибирск, 20 июня, 2018, 10:09 — ИА Регнум. На сессии горсовета Новосибирска сегодня, 20 июня, заместитель председателя Ренат Сулейманов (КПРФ) предложил организовать круглый стол для обсуждения федерального законопроекта о повышении пенсионного возраста. Как пишет «Континент Сибирь», по словам Сулейманова, избиратели уже обращаются с вопросами.
«Безусловно, мы не можем принимать решение, так как это федеральный законопроект. Его уже разослали по регионам страны. Теперь наши коллеги из регионального Заксобрания должны дать на него отзыв. Мы в свою очередь также можем провести круглый стол в горсовете», — цитирует издание городского парламентария.
Напомним, что 16 июня в Новосибирске прошёл митинг против роста цен на бензин и повышения пенсионного возраста. В центре города собрались около 300 новосибирцев.
Как отмечал член комитета солидарных действий Сергей Крупенько, «стремление инициаторов пенсионной авантюры протащить в первом чтении законопроект под шум футбольных трибун может обернуться существенными потерями в имидже страны перед Западом и соответствующей жёсткой реакцией президента РФ в адрес тех, кто всё это затеял».
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, на XXXIV региональной конференции «Единой России» 14 июня заместитель секретаря генерального совета партии, депутат Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации Виктор Селиверстов, говоря о предстоящих в Новосибирской области (и не только) выборах, подчёркивал, что «очень непростой избирательный период предстоит».
«В Государственную думу уже сейчас вносятся проекты федеральных законов о повышении налога на добавленную стоимость, идёт активная дискуссия по повышению пенсионного возраста. Это непростые вопросы, мы их скорее всего не обойдём. И первый социологический вопрос показал, что большое количество опрошенных или не понимают, или выступают против повышения пенсионного возраста», — говорил он.
Тем временем, Федерация независимых профсоюзов России предложила своим членам проводить в регионах митинги, пикеты и шествия против повышения пенсионного возраста.
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