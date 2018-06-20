Москва, 20 июня, 2018, 10:08 — ИА Регнум. Выход США из состава Совета ООН по правам человека демонстрирует не силу, а слабость Вашингтона, считает глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев.

Council.gov.ru Константин Косачев

«Сила (США) часто не в правде, а в банально сколачиваемых всеми правдами и неправдами «коалициях», которые вскакивают в аплодисментах при виде американского флага. А если не получается — хлопанье дверью оказывается единственным выходом», — написал Косачев в соцсети.

Сенатор напомнил, что аналогично в подобной ситуации США поступали и с ЮНЕСКО, и с Межпарламентским союзом, и в ряде других случаев.

Администрация президента США Дональда Трампа объявила о выходе США из Совета по правам человека ООН.