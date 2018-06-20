Палермо, Италия, 20 июня, 2018, 10:14 — ИА Регнум. Итальянское судно береговой охраны Diciotti высадило 522 мигранта в сицилийском порту Поццалло вечером 19 июня, пишет газета Le Figaro.

Цитата из х/ф «Корабль дураков». Реж. Стэнли Крамер. 1965. США Исход

Согласно заявлению Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), эти мигранты были спасены в ходе нескольких операций, в том числе среди них находятся 42 выживших после кораблекрушения у берегов Ливии. Десять человек в состоянии обезвоживания были отправлены в Порццалло в приоритетном порядке и переданы итальянскому Красному Кресту.

УВКБ не уточняет, те ли это мигранты, которые были спасены американским военным кораблем Trenton.

Как сообщало ИА REGNUM, судно ВМС США спасло около сорока человек у берегов Ливии, оставив 12 тел погибших в море, после чего на несколько дней пропало из поля зрения правозащитных организаций.