Симферополь, 20 июня, 2018, 09:56 — ИА Регнум. В Крыму столкнулись грузовой КамАЗ и легковой автомобиль. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе крымского главка МЧС.

Энди Уорхол. Пятеро погибших. 1963

ДТП произошло в среду, 20 июня, на трассе Симферополь — Николаевка в районе села Лекарственное. По последним данным, в результате инцидента погибли пять человек (водитель и четыре пассажира).

В настоящее время сотрудники специальных служб работают на месте трагедии.

Причины ДТП пока неизвестны.

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