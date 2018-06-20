Великий Новгород, 20 июня, 2018, 09:54 — ИА Регнум. В Новгородской области возбуждено уголовное дело в отношении руководителя регионального управления Роспотребнадзора Анатолия Росоловского. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 20 июня, в областном следственном управлении СКР, ему предъявлено обвинение в получении взятки в крупном размере по п. «в» ч. 5 ст .290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки в виде незаконного оказания услуг имущественного характера»).

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Взятка

Речь идёт о сумме 496 тыс. рублей, которые, по версии следствия, обвиняемый получил в 2018 году от генерального директора ООО «Белгранкорм — Великий Новгород» — крупнейшей птицефабрики региона — «за общее покровительство и попустительство по службе».

«Взятку он принял в виде оказания услуг за счёт организации, а именно дорогостоящего стоматологического лечения», — сообщили в региональном следственном управлении СКР.

В отношении генерального директора ООО «Белгранкорм — Великий Новгород» также возбуждено уголовное дело — по п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ («Дача взятки в крупном размере»).

В прокуратуре Новгородской области корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что возбуждение уголовных дел в ведомстве признали законным и обоснованным.

В настоящее время оба фигуранта задержаны. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

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