Санкт-Петербург, 20 июня, 2018, 09:52 — ИА Регнум. Российский пианист Денис Мацуев поделился бурной радостью от победы сборной России в матче с командой Египта. Видео он выложил на своей странице в Instagram.

ИА REGNUM Денис Мацуев

«Я вам что говорил! Браво Россия! Михаил Сергеевич (Боярский — прим. ИА REGNUM ), мы в 1/8 финала! Впервые за 32 года!» — прокричал Мацуев.

Рядом с Мацуевым на трибуне за матчем наблюдал Михаил Боярский.

https://www.instagram.com/p/BkN_2BrH5IP/

Как сообщало ИА REGNUM, сборная России одержала победу со счётом 3:1 над командой Египта в матче второго тура чемпионата мира.

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На данный момент в активе российской команды шесть очков. У сборной Уругвая, которая 20 июня сыграет с Саудовской Аравией, три очка.

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