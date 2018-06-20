Аддис-Абеба, 20 июня, 2018, 09:51 — ИА Регнум. В Эфиопию для переговоров с президентом Южного Судана Салвой Кииром приехал лидер южносуданского повстанческого движения Риек Мачар. Об этом 20 июня сообщает агентство Reuters.

Silke Gerstenkorn Переговоры

Прибытие Мачара в аэропорт Аддис-Абебы подтвердил представитель движения повстанцев Лам Пол Габриэль. Информацию подтверждают и власти Эфиопии.

Перед переговорами с президентом Кииром Мачар, как ожидается, встретится с главой правительства Южного Судана Абий Ахмедом. Стороны попытаются прийти к договоренностям в рамках урегулирования гражданского конфликта, который длится пять лет.

Как сообщало ИА REGNUM, гражданская война в Южном Судане началась в 2013 году. Стороны конфликта — представители народности динка и племя нуэр. Южный Судан стал независимым государством в 2011 году.