Ростов-на-Дону, 20 июня, 2018, 09:49 — ИА Регнум. Оптимальная цена для покупки доллара — 61 рубль. Вместе с тем проходящий в России чемпионат мира по футболу российской валюте поддержки не окажет, а потому до конца июня курс рубля сохранится в пределах 62−64,5 рубля за доллар и 73−75 рублей за евро Об этом заявили эксперты на прошедшей в Ростове-на-Дону пресс-конференции.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

«Приобретать валюту мы советуем в периоды коррекции, однако гнаться за идеальным курсом мы не советуем из-за того, что выгода приобретения будет не велика по причине не больших сумм, на которые закупается валюта», — цитирует «Бизнес-газета» директора официального партнера ООО «Альпари Форекс» в Ростове-на-Дону Александра Бизюка.

Аналитик также ожидает высоких темпов инфляции, вызванных инициативами властей, как например, относительно пенсионной реформы, повышения с 2019 года ставки налога на добавленную стоимость (НДС) с 18% до 20%.

«Низкая инфляция, как и дешевая ипотека, — сказки не для российской действительности», — констатировал эксперт.

ИА REGNUM напоминает, 19 июня по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» повысился на 42 коп. (+0,67%) — до 63,87 руб., курс евро — на 25 коп. (+0,34%) — до 74,02 руб. Как считают аналитики, рубль подешевел на фоне негативной динамики валют развивающихся рынков, вызванной напряженностью в торговых отношениях между США и Китаем.

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