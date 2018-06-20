Краснодар, 20 июня, 2018, 09:47 — ИА Регнум. Сборная Германии по футболу прилетела в Сочи. Фотографии появились на официальной странице команды в Twitter вечером 19 июня.

Granada Сборная Германии по футболу

23 июня немецкой сборной предстоит второй матч в группе — со сборной Швеции.

Отметим, что первый тур группового этапа для действующих чемпионов мира прошел неудачно: Германия уступила Мексике со счетом 0:1. В то же время Швеция уже получила преимущество в три очка, выиграв у Южной Кореи со счетом 1:0.