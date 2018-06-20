Берлин, 20 июня, 2018, 10:18 — ИА Регнум. Очередная волна панических настроений в связи с российской военной угрозой набирает обороты на Западе. «Российские военные, очевидно, расширили свою систему хранения ядерного оружия в Калининградском анклаве», 19 июня пишет Spiegel.

Сальвадор Дали. Паранойя. 1936

Как отмечает издание, спутниковые снимки Федерации американских ученых (FAS) служат доказательством того, что «помещение для хранения ядерного оружия было углублено и запечатано новой бетонной крышкой». По словам ученых, работы на этом объекте велись в течение двух лет, а бетонная плита появилась недавно.

«Это вполне типично для хранения ядерного оружия в России, — сказал Ганс Кристенсен из FAS британской газете The Guardian. — Местность отгородили большим количеством заборов, бункер расширен и реконструирован. Мы наблюдаем за областью уже некоторое время, но таких масштабных изменений до сих пор не было».

В мае российские вооруженные силы представили в Калининграде ракеты ближнего действия — «Искандер». Ракета «Искандер-М» с возможностью нести ядерный заряд и дальностью полёта в 500 км может достать Варшаву, Берлин и Копенгаген. Фотографии грузовиков с ракетами в Калининграде были размещены в Twitter.

Развертывание этой системы вооружения в Калининграде, западном форпосте России, было ожидаемо и стало ответом на размещение четырех батальонов НАТО в 2017 году в прибалтийских странах и Польше. Размещены ли ракеты в бункере — точно неизвестно, официальных данных нет.