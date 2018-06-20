Киев, 20 июня, 2018, 09:42 — ИА Регнум. Поскольку гетман Богдан Хмельницкий, пошедший на союз с Москвой, является «скрытым коммунистом и агентом Путина», украинские депутаты подняли вопрос о необходимости переименования города Переяслав-Хмельницкий. Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат Украины Игорь Попов.

Цитата из х/ф «Арсенал». Реж. Александр Довженко. 1928. СССР Богдан Хмельницкий плачет с портрета

«Сегодня повестка дня совета — переименование города Переяслав-Хмельницкий. Вторая часть названия должна быть убрана, поскольку Хмельницкий — скрытый коммунист и агент Путина», — говорится в сообщении.

Попов добавил, что нельзя остановиться на переименовании одного города, имя военачальника следует убрать и из других топонимов, а также завершил сообщение словами «в Киеве жара, 451 по Фаренгейту», намекая на сюжет с сожжением книг из научно-фантастического романа-антиутопии Рэя Брэдбери.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 мая директор украинского Института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что переименование двух областей Украины в рамках так называемой «декоммунизации» потребует изменения конституции страны.

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