Ханчжоу, Китай, 20 июня, 2018, 09:39 — ИА Регнум. Более 100 подозреваемых в торговле наркотиками было задержано с изъятием более 50 килограммов наркотиков полицией китайской провинции Чжэцзян на востоке страны, сообщает 20 июня агентство Синьхуа.

Василий Верещагин. Опиумоеды. 1868

Полиция уезда Цаннань провинции Чжэцзян получила сведения о крупной криминальной сети, занимающейся наркоторговлей еще в феврале 2015 года и немедленно начала расследование. Один из главных подозреваемых был арестован полицией в уезде Пинъян в июле 2015 года. При нем находилось около 13 кг метамфетамина. Еще 15 кг метмфетамина было изъято на дому у другого ключевого подозреваемого, который также был арестован.

Торговля наркотиками была поставлена на поток в провинциях Хубэй, Фуцзянь и Юньнань. В общей сложности было изъято свыше 30 кг метамфетамина и других наркотиков, включая героин и метадон, а также 1,2 млн юаней ($185 тыс.). Восемь человек уже были приговорены к смертной казни, однако расследование еще не закончено и суровое наказание ожидает еще не одного виновного.

Напомним, что 18 июня стало известно о том., что в провинции Юньнань на юго-западе Китая полиция схватила двух жителей Мьянмы, которые обвиняются в контрабанде 47 кг метамфетамина. В Китае действуют суровые законы, и за крупные партии наркотиков контрабандистам и торговцам, как правило, грозит смерть.