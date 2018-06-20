Москва, 20 июня, 2018, 09:39 — ИА Регнум. Режим работы светофоров на 22 оживленных пешеходных переходах в Москве отрегулирован по просьбам горожан. Сообщение об этом опубликовано 20 июня на портале столичной мэрии.

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«Изменения не влияют на загруженность дорог, а пешеходам не приходится долго ждать зеленого сигнала», — говорится в сообщении.

Так, на пересечении улиц Лескова и Плещеева длительность зеленого сигнала увеличена с 21 до 31 секунды. На перекрестке Севастопольского проезда и улицы Ремизова пешеходам придется ждать сигнала 131 секунду вместо 257.

Изменения коснулись режима работы светофоров на Мичуринском проспекте, Измайловском шоссе, Вешняковской, Реутовской, Фестивальной и других улицах.

Как сообщало ИА REGNUM, оптимизация работы светофоров началась в Москве в апреле 2018 года. Скорректирован режим работы светофоров на 127 пешеходных переходах.

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