Южно-Сахалинск, 20 июня, 2018, 10:13 — ИА Регнум. Депутаты сахалинской областной думы и сахалинское отделение Русского географического общества вновь поднимают вопрос о возвращении празднования дальневосточного Дня Победы — Дня Победы над Японией. Не первый год патриоты России пытаются вернуть праздник, оплаченный кровью советских солдат, но пока — безуспешно. Однако патриоты намерены идти до конца, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Павел Фёдорович Судаков. Капитуляция японской армии

Читайте также: Вопрос Путину: Почему мы не отмечаем День Победы над Японией?

Обсуждения на рабочей группе «Курилы» стали очень бурными.

«Мы обратились к федеральным коллегам с предложением изменить праздничный календарь — перевести 2 сентября из разряда памятных дат в дни воинской славы и переименовать изо Дня окончания Второй мировой в День Победы во Второй мировой», — процитировало депутата Александра БолотниковаИА Сахалин. Инфо.

Однако в Государственной думе РФ благородный порыв островных коллег не оценили. Причин может быть множество — то ли из-за негативного заключения правительства России, что очень странно. То ли федеральные депутаты попросту не захотели разбираться в вопросе, то ли ещё из-за чего.

Но сдаваться ни островные депутаты, ни председатель сахалинского отделения Русского географического общества Сергей Пономарёв и его коллеги и единомышленники не собираются: они готовы дойти до главы государства и даже судиться, если потребуется, с остальными российскими властями.

«Когда я прочитал заключение, которое нам прислали из Госдумы, создалось впечатление, что там даже не ознакомились с нашими документами. Приближается 75-летие победы в Великой Отечественной войне, 75-летие окончания Второй мировой войны. К этой дате мы должны подойти уже с новой формулировкой — День Победы во Второй мировой войне», — сказал Александр Болотников.

Противники инициативы ссылаются на то, что в войне с Японией участвовали и союзные государства. Однако патриоты Сахалина категорически не считают такие аргументы приемлемыми.

«Ну, и что победа — результат действий коалиции? В мае даже разные страны в разные дни отмечают победу над фашистской Германией. И никому это не мешает. Нам что, может быть, у США разрешения спросить? Это глупость. Тут пишут, что необходимо всестороннее обсуждение. Есть указ Президиума Верховного Совета СССР от 2 сентября 1945 года об учреждении этого праздника. Государство и общество уже высказались, а в Сахалинской области этот праздник отмечают до сих пор. Зачем нам ещё обсуждать, что дважды два четыре?» — сказал в своем выступлении Сергей Пономарёв.

В планах как у сахалинского отделения Русского географического общества, так и у депутатов Облдумы Сахалина обратиться к президенту России Владимиру Путину. Сергей Пономарёв сообщил также, что в данный момент судится с Минтруда РФ, который категорически отказывается признавать праздник.

Среди предложений островных парламентариев прозвучали даже идеи о проведении референдума на Сахалине по данному вопросу.

Читайте также: Сахалин 1904 — 1905: памятник захватчикам есть, а героев хоронить не положено?

Как сообщало ИА REGNUM, у Сахалина и Курил накопилось много вопросов к федеральным властям и все они касаются народной памяти и святых для каждого россиянина, да и не только россиянина дат. До сих пор патриоты — поисковики, занятые розыском и захоронением останков павших в боях воинов — не имеют возможности захоронить останки героев русско-японской войны 1904−1905 годов: мешают бюрократические преграды. Между тем, памятник японским интервентам на Сахалине есть с 20-х годов прошлого века.

Ещё более непонятна сахалинцам и курильчанам, да и не только им, ситуация с празднованием Дня Победы над Японией: на Сахалине и Курилах в боях с японцами погибло более 2000 советских солдат и офицеров. А в общей сложности в войне с японскими милитаристами безвозвратные потери составили не менее 12,5 тыс. человек. Как так получается: павшие за Победу герои есть, а праздника — нет?

Жители единственного островного региона России намерены исправить эту несправедливость.