Москва, 2 июля, 2018, 00:01 — ИА Регнум. Сегодня, 2 июля, отмечается Международный день спортивного журналиста. Профессиональный праздник проходит, начиная с 1995 года, по инициативе Международной ассоциации спортивной прессы.

Dmitry Rozhkov На соревнованиях

Ровно 94 года назад, 2 июля 1924 года, в Париже на международном конгрессе представителей спортивной прессы приняли решение создать Международную ассоциацию спортивной прессы. Сейчас её членами являются национальные объединения спортивных журналистов более 150 стран, в том числе России. Порядка 9 тыс. спортивных репортеров из ныне работающих 30 тыс. официально состоят в ассоциации.

В День спортивного журналиста Международная и национальные ассоциации спортивных журналистов проводят торжественные заседания. Во многих странах в этот день награждают лучших представителей средств массовой информации в области спорта. Ряд изданий 2 июля проводит специальные спортивные мероприятия, на которых журналисты не только словом, но и делом могут доказать свою приверженность пропаганде спорта.

В России тема развития спортивной журналистики чрезвычайно актуальна. За последние пять лет в стране прошли такие крупные спортивные мероприятия, как XXVII летняя Универсиада в Казани и XXII зимние Олимпийские игры в Сочи. Сейчас Россия принимает Чемпионат мира по футболу — 2018.

В апреле 2012 года в Сочи прошел первый Всероссийский форум‑семинар спортивных журналистов, который позволил многим представителям отечественных СМИ повысить свои профессиональные навыки и больше узнать о нюансах работы на крупных международных соревнованиях.

Кроме того, с 1990 году в России существует Федерация спортивных журналистов, которая объединяет спортивных журналистов более 80 субъектов страны. Президент организации — Николай Долгополов. Основными задачами федерации являются развитие спортивной журналистики, пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни, а также помощь ветеранам спортивной журналистики.

Работа спортивного журналиста сопряжена с определенными трудностями, а порой еще и опасностью. ИА REGNUM подготовило подборку видеозаписей, которые стали тому подтверждением.