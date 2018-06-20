Пермь, 20 июня, 2018, 09:31 — ИА Регнум. В Пермском крае и Оренбургской области отмечен процесс снижения розничных цен на автомобильный бензин. Как сообщает портал chaikovskie.ru, если в начале июня на АЗС зафиксированы цены на АИ-92 от 41,40 рубля до 42,90 рубля, то на сегодняшний день цены колеблются от 41,30 рубля 41,40 рубля.

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В Оренбургской области также наметилась тенденция снижения цен на бензин. Одна компания на своих заправках уменьшила стоимость бензина марки АИ-92 на 80 копеек. Сейчас литр бензина на этих АЗС стоит 40,60 рубля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Стоит отметить, в Оренбуржье, по данным Оренбургстата, после регулярного роста цены на бензин, наконец, замерли с 4 по 9 июня. Средняя стоимость литра автомобильного бензина составила за этот период 43,37 рубля. Между тем, автомобилисты делают скептические прогнозы — вряд ли розничная цена на топливо упадёт ниже 40 рублей. Добавим, на начало апреля средняя стоимость литра бензина составляла 39,60 рубля.

Напомним, что рост цен на автомобильное топливо вызвал негодование во многих регионах России. В Оренбуржье в апреле бензин подорожал более чем на 18%, что спровоцировало акции протеста. Местные жители адресовали не один вопрос по поводу стоимости бензина президенту России накануне программы «Прямая линия с Владимиром Путиным», которая прошла 7 июня. Добавим, что вопрос был задан в числе первых жителем Санкт-Петербурга. Глава государства отметил неправильность и недопустимость сложившейся ситуации на рынке нефтепродуктов. Владимир Путин признал, что рост цен вызван неточным регулированием в сфере энергоресурсов.

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